11 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ilk hazırlık maçını Boluspor ile yapacak

F.Bahçe ilk hazırlık maçını Boluspor ile yapacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu için kamp döneminde ilk hazırlık maçını ile cumartesi günü yapacak.

'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, 13 Temmuz Cumartesi günü ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

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