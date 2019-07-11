11 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Okan Turp'a sözleşme

Okan Turp'a sözleşme
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Sarı-lacivertliler, altyapıdan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Stoperde görev yapan 18 yaşındaki gurbetçi oyuncu, ocak ayında Stuttgart'tan transfer edilmişti. U21 Süper Ligi'nde geçen sezonun ikinci yarısında 13 maçta 2 gol atan 1.88 boyundaki Okan, U17 Milli Takımı'nda da 2 kez görev aldı.
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