11 Temmuz 2019, Perşembe
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Oğuz Kağan'ın talihsizliği!
Giriş Tarihi: 11.07.2019
Muriç'e karşılık kiralık olarak Rizespor'a gönderilen Oğuz Kağan Güçtekin, takım arkadaşlarıyla vedalaşıp kamptan ayrıldı.
Her fırsatta idolünün Emre Belözoğlu olduğunu vurgulayan genç ismin, Emre takıma döndükten sonra gitmesi 'şanssızlık' olarak değerlendirildi. 20 yaşındaki Oğuz'un Rize'de daha fazla şans bulup, kendini geliştirmesi hedefleniyor.
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