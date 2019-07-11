11 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Oğuz Kağan'ın talihsizliği!

Oğuz Kağan'ın talihsizliği!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Muriç'e karşılık kiralık olarak Rizespor'a gönderilen Güçtekin, takım arkadaşlarıyla vedalaşıp kamptan ayrıldı.

Her fırsatta idolünün Emre Belözoğlu olduğunu vurgulayan genç ismin, Emre takıma döndükten sonra gitmesi 'şanssızlık' olarak değerlendirildi. 20 yaşındaki Oğuz'un 'de daha fazla şans bulup, kendini geliştirmesi hedefleniyor.

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