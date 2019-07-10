10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret

F.Bahçe'den Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 Giriş Tarihi: 10.07.2019

Kulübü'nün yöneticileri, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i ziyaret etti.

Sarı lacivertli kulübü temsilen hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve , 4 yıl önce maçının ardından takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel ile makamında görüştü.

Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, milyonların tarifsiz bir tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçemizin takım otobüsüne sıkılan kurşunun üzerinden 4 yılı aşkın süre geçti. Vahim olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Kulübümüzün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ile Alper Pirşen, yaklaşık 10 ay önce göreve başlayan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette 4 Nisan dosyası hakkında karşılıklı bilgilendirme yapılırken; Yöneticilerimiz soruşturmanın hızlandırılması ve derinleştirilmesi konusunda hassasiyetlerini paylaştılar. Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel de bu konudaki görüşlerini Yöneticilerimize iletti. Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü havalimanına giden futbol takımımızın otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda otobüs sürücüsü yaralanmıştı. Ufuk Kıran yaralanmasına rağmen aracı viyadük üzerinde durdurarak otobüsün aşağı uçmasını engellemiş ve olası bir facianın da önüne geçmişti."


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe sis ve yağmur altında çalıştı F.Bahçe sis ve yağmur altında çalıştı
Mehmet Topal kararını verdi! İşte yeni adresi Mehmet Topal kararını verdi! İşte yeni adresi
Galatasaray ve Fenerbahçe'de olay ayrılık! Galatasaray ve Fenerbahçe'de olay ayrılık!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör