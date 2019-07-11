11 Temmuz 2019, Perşembe
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Kolarov, Fonseca ile görüştü
Giriş Tarihi: 11.07.2019
Kolarov ile takımda kalmasını isteyen Roma'nın yeni hocası Paulo Fonseca ile arasında beklenen görüşme dün yapıldı.
İtalyan basını, Fonseca'nın görüşmede Kolarov'u sol bek yerine stoperde değerlendireceği konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Kolarov'un toplantının ardından Roma'da 1 yıl daha kalmaya soğuk bakmamaya başladığı ancak Fenerbahçe'nin transfer ısrarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde yeni
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