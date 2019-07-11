11 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Kolarov, Fonseca ile görüştü

Kolarov, Fonseca ile görüştü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.07.2019

ile takımda kalmasını isteyen 'nın yeni hocası Paulo Fonseca ile arasında beklenen görüşme dün yapıldı.

İtalyan basını, Fonseca'nın görüşmede 'u sol bek yerine stoperde değerlendireceği konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Kolarov'un toplantının ardından 'da 1 yıl daha kalmaya soğuk bakmamaya başladığı ancak 'nin transfer ısrarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde yeni
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