11 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürdü

F.Bahçe Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.07.2019

, hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kuvvet ağırlıklı çalışmalar yapan sarı-lacivertlilerde antrenman sonrası , ve , ekstra koşu çalışması yaptı.

'in hazırlıklarına Düzce Serkan Acar Tesisleri'nde sürdüren , çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde süren çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanı daha sonra hücum varyasyonlarıyla sona erdi.

Antrenmanın ardından , ve ekstra koşu yaptılar.

Fenerbahçe, bugün ikinci antrenmanını 18.30'da yaparak günü tamamlayacak.
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