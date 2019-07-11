11 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues'ten meraklandıran paylaşım

Garry Rodrigues'ten meraklandıran paylaşım
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019

Transferin gözde isimlerinden 'ten meraklandıran paylaşım. ile anlaştığı ifade edilen 'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma "Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düştü.

Al Ittıhad'da forma giyen ve 'ye olması an meselesi olan 'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeşil Burun Adalı futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın üzerine İngilizce ve Türkçe olarak " Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düştü. Yıldız ismin bu yorumu Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki söylemleri de güçlendirdi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde 'dan 9 milyon Euro karşılığında Al Ittihad'a gitmişti.

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