11 Temmuz 2019, Perşembe
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28 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 9 milyon Euro karşılığında Al Ittihad'a gitmişti.
Garry Rodrigues'ten meraklandıran paylaşım
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019
Transferin gözde isimlerinden Garry Rodrigues'ten meraklandıran paylaşım. Fenerbahçe ile anlaştığı ifade edilen Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma "Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düştü.
Al Ittıhad'da forma giyen ve Fenerbahçe'ye transfer olması an meselesi olan Garry Rodrigues'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Yeşil Burun Adalı futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın üzerine İngilizce ve Türkçe olarak " Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düştü. Yıldız ismin bu yorumu Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki söylemleri de güçlendirdi.
28 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan 9 milyon Euro karşılığında Al Ittihad'a gitmişti.
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