Berke Özer kiralık gidecek
Kanarya'da kaleci bolluğu yaşanıyor. Altay Bayındır'ın gelmesiyle birlikte sözleşmesi bulunan file bekçisi sayısı 4'e yükseldi. Genç kaleci Berke Özer'in yeni sezonda kiralanması bekleniyor.
Harun Tekin, Berke Özer ve Carlos Kameni'ye Volkan Demirel'in de katılması bekleniyor. Bu durumda sarı-lacivertlilerin Kameni ile bir şekilde yollarını ayırması, Berke'yi de tecrübe kazanması için kiralaması bekleniyor. Ersun Yanal'ın gelecek sezon kaleyi Altay Bayındır'a teslim edeceği öğrenildi.
LEEDS FREY'E TALİP
Sarı-lacivertlilerin hüsran transferlerinden olan Michael Frey'e iki talip çıktı. Çaykur Rizespor ve Leeds United, 24 yaşındaki oyuncunun peşinde. Frey'in ilk tercihi İngiltere. Ancak Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe ile Rize arasında güçlü bağ oluştu. Bu da İsviçreli golcünün rotasını Karadeniz ekibine kırabilir.
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