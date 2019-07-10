10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Berke Özer kiralık gidecek

Berke Özer kiralık gidecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Kanarya'da kaleci bolluğu yaşanıyor. 'ın gelmesiyle birlikte sözleşmesi bulunan file bekçisi sayısı 4'e yükseldi. Genç kaleci 'in yeni sezonda kiralanması bekleniyor.

, ve Carlos Kameni'ye 'in de katılması bekleniyor. Bu durumda sarı-lacivertlilerin Kameni ile bir şekilde yollarını ayırması, Berke'yi de tecrübe kazanması için kiralaması bekleniyor. 'ın gelecek sezon kaleyi 'a teslim edeceği öğrenildi.

LEEDS FREY'E TALİP

Sarı-lacivertlilerin hüsran transferlerinden olan Michael Frey'e iki talip çıktı. ve Leeds United, 24 yaşındaki oyuncunun peşinde. Frey'in ilk tercihi . Ancak Vedat Muriç transferinde ile Rize arasında güçlü bağ oluştu. Bu da İsviçreli golcünün rotasını ekibine kırabilir.

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