Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad kulübünden kiralık olarak kadrosuna katması beklenen yıldız oyuncu Garry Rodrigues, İstanbul'da. TSİ 20.00'de Paris'ten kalkan uçak ile saat 00.00'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Rodrigues'i Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı. Rodrigues kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermezken, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, bir transfer bombasını daha patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen ve anlaşma sağladığı Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.

Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na gelirken, burada kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığı Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad'a transfer olan Rodrigues, yeni takımında beklentilerin altında kalmıştı.

Rodrigues'in sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.





"HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU"

Garry Rodrigues, gün içerisinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın üzerine İngilizce ve Türkçe olarak " Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düşmüştü. İşte o paylaşım: