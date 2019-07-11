12 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues İstanbul'a geldi

Garry Rodrigues İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019

'nin Al-Ittihad kulübünden kiralık olarak kadrosuna katması beklenen yıldız oyuncu , 'da. TSİ 20.00'de Paris'ten kalkan uçak ile saat 00.00'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Rodrigues'i Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı. Rodrigues kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermezken, kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

Yaz dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden , bir transfer bombasını daha patlatmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, ekiplerinden forması giyen ve anlaşma sağladığı 'i 'a getirdi.

Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na gelirken, burada kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.

Geride kalan sezonun devre arasında 'dan 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığı Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad'a transfer olan Rodrigues, yeni takımında beklentilerin altında kalmıştı.

Rodrigues'in sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.


"HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU"

Garry Rodrigues, gün içerisinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın üzerine İngilizce ve Türkçe olarak " Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düşmüştü. İşte o paylaşım:

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