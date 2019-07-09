09 Temmuz 2019, Salı
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Vedat Muriç'in sözleşme detayları belli oldu
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı lacivertliler, Burak Albayrak, Tarık Çetin, Mahsun Çapkan'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan'ı ise kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderecek.
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