09 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Vedat Muriç'in sözleşme detayları belli oldu

Çaykur Rizespor'a gönderilecek isimler belli oldu!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.07.2019

, Vedat Muriqi için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı lacivertliler, Burak Albayrak, Tarık Çetin, Mahsun Çapkan'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan'ı ise kiralık olarak 'a gönderecek.

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