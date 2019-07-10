Phillip Cocu Skrtel'i istiyor

Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Derby County ile anlaşan teknik direktör Philip Cocu, Martin Skrtel'i istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Kontratı sona eren 35 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için Hollandalı hocanın görüşme yaptığı öğrenildi. F.Bahçe de 1 sezon daha oynayıp futbola veda edecek Slovak stoperi takımda tutmak için uğraş veriyor.