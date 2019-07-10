10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Phillip Cocu Skrtel'i istiyor
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Derby County ile anlaşan teknik direktör Philip Cocu, Martin Skrtel'i istiyor.
Kontratı sona eren 35 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için Hollandalı hocanın görüşme yaptığı öğrenildi. F.Bahçe de 1 sezon daha oynayıp futbola veda edecek Slovak stoperi takımda tutmak için uğraş veriyor.
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