10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Phillip Cocu Skrtel'i istiyor

Phillip Cocu Skrtel'i istiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra Derby County ile anlaşan teknik direktör Philip Cocu, 'i istiyor.

Kontratı sona eren 35 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için Hollandalı hocanın görüşme yaptığı öğrenildi. F.Bahçe de 1 sezon daha oynayıp futbola veda edecek Slovak stoperi takımda tutmak için uğraş veriyor.
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