10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo ısrarı sürüyor

Luiz Gustavo ısrarı sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

 ön libero mevkii için 'yu istiyor ancak henüz Marsilya'yı ikna edemedi.

Fransız ekibinin A Takım direktörü Andoni Zubizarretta ile pazarlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin 5 milyon euro'ya kadar çıktığı Zubizarretta'nın ise 7 milyon euro'dan aşağı inmediği öğrenildi. Damien Comolli büyük uğraş veriyor.
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