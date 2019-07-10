10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Luiz Gustavo ısrarı sürüyor
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Fenerbahçe ön libero mevkii için Luiz Gustavo'yu istiyor ancak henüz Marsilya'yı ikna edemedi.
Fransız ekibinin A Takım direktörü Andoni Zubizarretta ile pazarlıklar sürüyor. Sarı-lacivertlilerin 5 milyon euro'ya kadar çıktığı Zubizarretta'nın ise 7 milyon euro'dan aşağı inmediği öğrenildi. Damien Comolli büyük uğraş veriyor.
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