10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Miha Zajc: Bu sezon bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Bu sezon bambaşka bir F.Bahçe olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

bu sezon, geçen sezona kıyasla bambaşka bir olacağını söyledi.

'nin 'ndaki tesislerine gelerek takıma katılan , sezona dair çalışmalara başladığı ilk gün açıklamalarda bulundu.
Sloven oyuncu, "Geçtiğimiz sezon bizim için zorlu bir süreçti. Büyük kulüpler zaman zaman böyle zorluklar yaşayabilirler ama bu süreçleri en iyi atlatanlar da yine büyük kulüpler olurlar. Taraftarımız her zaman destek verdi. Fenerbahçe camiası bu tür zorlu süreçleri nasıl geçeceğini bilen büyük bir kulüp. Şimdi yeni bir sezon başlıyor ve hepimizin ciddi sorumlulukları var. Bunun farkındayız. Hepimizin kendini kanıtlaması için bu sezon bir şans. Hedeflerimize ulaşmak için kamp süreci bizim için oldukça önemli. Teknik direktörümüz yönetiminde sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu yıl Fenerbahçe camiası ve taraftarlarımız için sahada bambaşka bir Fenerbahçe olacak" dedi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Eljif Elmas Napoli'de! İşte F.Bahçe'nin alacağı para Eljif Elmas Napoli'de! İşte F.Bahçe'nin alacağı para
Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Açıklandı... Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Açıklandı...
F.Bahçe'den Emre Belözoğlu ve kaptanlık açıklaması F.Bahçe'den Emre Belözoğlu ve kaptanlık açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör