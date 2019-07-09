Garry Rodrigues'te rötar
Fenerbahçe, Yeşil Burun Adalı sol kanat için Al İttihad ile detayları çözmeye çalışıyor. Menajer D’Avila ise, ‘Somut bir teklif yok’ diyerek şaşırttı
Garry Rodrigues transferinin 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşan Fenerbahçe, Al-İttihad ile son prosedürleri bitiremediği için geliş tarihini erteledi. İki yıllığına kiralanacak Hollandalı sol açığın 4.2 milyon euro'luk ücretinin 3 milyon euro'luk kısmını Kanarya, kalanını ise Suudi ekibinin karşılayacağı bildirildi. Rodrigues'in menajeri William D'Avila'nın Radyospor'a yaptığı açıklama ise kafa karıştırdı. D'Avila, "Şu anda Rodrigues'in Türkiye'ye dönme ihtimali ile ilgili bir şey yok. Elimizde değerlendirebileceğimiz somut bir teklif yok. Öncelikle kulüpler üzerinde bir görüşme yapılması gerekiyor" dedi. G.Saray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün ise, "Rodrigues ile geçtiğimiz cuma günü konuştum. 'Fenerbahçe'ye çok yakınım' dedi" diye konuşmuştu.
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