Hıncal Uluç: "Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü"

SABAH Gazetesinin usta kalemi ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç transfer döneminde Vedat Muriç'te yaşanan Fenerbahçe - Galatasaray rekabetini değerlendirirken sarı kırmızılı takım için sert ifadeler kullandı.

Aylardır bunları (Fener batıyor, Cimbom düzde) üflüyor, Galatasaraylı, daha doğrusu Galatasaraylı değil de Mustafa Cengizli ve Fatih Terimli kalemler kulaklara, gazete manşetlerinde..