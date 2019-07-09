09 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Hıncal Uluç: "Fenerbahçe, Galatasaray'ı şamar oğlanına döndürdü"

SABAH Gazetesinin usta kalemi ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç transfer döneminde Vedat Muriç'te yaşanan Fenerbahçe - Galatasaray rekabetini değerlendirirken sarı kırmızılı takım için sert ifadeler kullandı.

F.Bahçe, G.Saray'ı şamar oğlanına döndürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Aylardır bunları (Fener batıyor, Cimbom düzde) üflüyor, Galatasaraylı, daha doğrusu Galatasaraylı değil de Mustafa Cengizli ve Fatih Terimli kalemler kulaklara, gazete manşetlerinde..

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