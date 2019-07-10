Sıra Volkan Demirel'de

Tam 17 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, yeni imza atacak.

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Daha önce jübile yapacağı iddia edilen 37 yaşındaki kaleci, 1 yıl daha kulüpte kalacak. Emre Belözoğlu ile birlikte takımda abilik görevi üstlenecek olan tecrübeli file bekçisi, gelecek senelerde de farklı görevlere getirilecek.