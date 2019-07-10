10 Temmuz 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sıra Volkan Demirel'de

Sıra Volkan Demirel'de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Tam 17 sezondur formasını giydiği ile sözleşmesi sona eren , yeni imza atacak.

Daha önce jübile yapacağı iddia edilen 37 yaşındaki kaleci, 1 yıl daha kulüpte kalacak. Emre Belözoğlu ile birlikte takımda abilik görevi üstlenecek olan tecrübeli file bekçisi, gelecek senelerde de farklı görevlere getirilecek.
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