09 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ozan'ın kankası Sadık

Ozan'ın kankası Sadık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.07.2019

'da sergilediği performans sonrası takıma geri dönen , idmanların en hırslı isimleri arasında yer alıyor.

Fazla kilolarından da kurtulan genç oyuncunun takımdaki yeni kankisi ise Sadık Çiftpınar. İki oyuncu birlikte hareket edip, birbirlerine destek oluyor
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