09 Temmuz 2019, Salı
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Ozan'ın kankası Sadık
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Alanyaspor'da sergilediği performans sonrası takıma geri dönen Ozan Tufan, idmanların en hırslı isimleri arasında yer alıyor.
Fazla kilolarından da kurtulan genç oyuncunun takımdaki yeni kankisi ise Sadık Çiftpınar. İki oyuncu birlikte hareket edip, birbirlerine destek oluyor
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