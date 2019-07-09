Ozan'ın kankası Sadık

Alanyaspor'da sergilediği performans sonrası takıma geri dönen Ozan Tufan, idmanların en hırslı isimleri arasında yer alıyor.

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Fazla kilolarından da kurtulan genç oyuncunun takımdaki yeni kankisi ise Sadık Çiftpınar. İki oyuncu birlikte hareket edip, birbirlerine destek oluyor