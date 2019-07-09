Barbekü keyfi

Topuk Yaylası’nda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım dün iki antrenman arasında barbekü partisi yaparak stres attı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular dün sabah salonda kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalar gerçekleştirdi. Öğlen saatlerinde ise tesislerin bahçesinde barbekü yapıldı. Teknik heyet ve oyuncular yoğun idmanlardan sonra bol bol et tüketip hem enerji depoladı hem de birbirleriyle sohbet edip stres attı. U19 Takımı oyuncuları da barbeküde yer aldı. Akşam yapılan ikinci antrenmanda ise sahada yine kondisyon ağırlıklı varyasyonlar uygulandı. U19 Takımı da A takımla birlikte koordineli olarak çalışırken, aynı zamanda fonksiyon hareket testinden geçtiler.