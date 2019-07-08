08 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ersun Yanal basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ersun Yanal basın mensuplarıyla bir araya geldi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Fenerbahçe , basın mensuplarıyla barbekü partisinde bir araya geldi. Yanal daha sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Futbol A takımı ve U19 takımı bugün düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Basın mensuplarının da katılım gösterdiği yemekte Teknik Direktör ve İdari Menajer Volkan Ballı, gazetecilerle uzun süre sohbet etti.

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