Duverne 3 milyon Euro
Fransız medyası, Lens'in Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Jean-Kevin Duverne için 3 milyon euro istediğini yazdı.
21 yaşındaki stoperin de yurt dışına açılmaya istekli olduğu belirtilirken, iki kulübün de transfer için girişimlerine devam ettiği vurgulandı.
Reyes, Meksika olmazsa Komşu'ya
Latin Amerika'da yayın yapan Entornointeligente. com sitesi, Diego Reyes'in Meksika'nın Club America takımı olmazsa Yunanistan'a gideceğini iddia etti. 26 yaşındaki oyuncu ile Komşu'dan Olympiakos ve PAOK'un ilgilendiği belirtildi. Reyes'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
Ve Mustafi Arsenal'i sildi
Fenerbahçe, stoper adaylarından Shkodran Mustafi, Instagram'daki biyografisinde yer alan "Arsenal'in oyuncusu" ifadesini kaldırdı. İngiliz basını bunun ayrılığın ilk sinyali olduğunu dile getirdi. Arsenal'in de 2016'da Valencia'dan 41 milyon euro ödeyerek aldığı 27 yaşındaki Arnavut asıllı Alman oyuncudan kurtulmak istediği vurgulandı.
Miris Hoti denenecek
Fenerbahçe'nin Muriç'in ardından bir başka Kosovalı futbolcu Miris Hoti'yi de denemeye alacağı belirtildi. Arnavut basınından Reporter'in haberine göre sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Hoti'yi Türkiye'ye getirerek denemeye başlayacak. Beğenirse kadrosuna katacak.
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