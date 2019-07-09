09 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Allahyar Sayyadmanesh: "Fenerbahçe bir dev"

Allahyar: Fenerbahçe bir dev
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Yeni transfer , sarı-lacivertli takımdaki atmosfere hayran kaldığını söyledi.

" çok büyük bir kulüp. Tarihi, hikayesi olan bir dev" diyen İranlı golcü, "Taraftarın ilgisi inanılmaz. Genç yaşta burada olmaktan çok mutluyum. Hocamız ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyor. 'de sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Elimden gelenin fazlasını vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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