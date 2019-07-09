09 Temmuz 2019, Salı
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Almancı dostluğu
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Max Kruse ve Murat Sağlam'ın transferiyle Fenerbahçe'deki Almanya doğumlu oyuncu sayısı 6'ya yükseldi.
Bu durum Kruse'yi memnun etti. Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Tolgay ile rahat bir şekilde konuşan tecrübeli forvetin dil sorunu en aza inerken, takıma uyum sürecinin de daha kolay olması bekleniyor. Kanarya'da; Tolga Ciğerci, Ekici ve Tolgay dışında Hasan Ali de Almanya doğumlu...
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