09 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Almancı dostluğu

Almancı dostluğu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Max Kruse ve Murat Sağlam'ın transferiyle 'deki doğumlu oyuncu sayısı 6'ya yükseldi.

Bu durum Kruse'yi memnun etti. , ve Tolgay ile rahat bir şekilde konuşan tecrübeli forvetin dil sorunu en aza inerken, takıma uyum sürecinin de daha kolay olması bekleniyor. Kanarya'da; Tolga Ciğerci, Ekici ve Tolgay dışında Hasan Ali de doğumlu...
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