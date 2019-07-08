Fenerbahçe Altay Bayındır'ı açıkladı! Altay Bayındır kimdir?
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geriden bırakan ve yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak Ankaragücü forması giyen 21 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.
Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'in ardından transfer ettiği 6. isim oldu.
Fenerbahçe, genç file bekçisinin transferini sosyal medya hesabından yayınladığı bu video ile duyurdu:
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve Ankaragücü altyapısında futbola başlayan Altay Bayındır, 2015 yılında yine Ankara temsilcisinde profesyonel kariyerine adım attı. Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç file bekçisi, çıktığı 30 maçta kalesinde 39 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattı. U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Altay, ay-yıldızlı formayla toplam 10 maça çıktı.
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