09 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Altay Bayındır'ı açıkladı! Altay Bayındır kimdir?

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! 4 yıllık sözleşme
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 Giriş Tarihi: 08.07.2019

Spor Toto 'de tarihinin en kötü sezonunu geriden bırakan ve yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen , transferde hız kesmiyor. , , , ve 'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, son olarak Ankaragücü forması giyen 21 yaşındaki genç kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.

, 'nin , , , ve 'in ardından ettiği 6. isim oldu.

Fenerbahçe, genç file bekçisinin transferini sosyal medya hesabından yayınladığı bu video ile duyurdu:

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 tarihinde 'da dünyaya gelen ve Ankaragücü altyapısında futbola başlayan Altay Bayındır, 2015 yılında yine temsilcisinde profesyonel kariyerine adım attı. Bu sezon 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç file bekçisi, çıktığı 30 maçta kalesinde 39 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattı. U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Altay, ay-yıldızlı formayla toplam 10 maça çıktı.

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