07 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gözdesi Kolarov: Önümü açın

Kolarov: Önümü açın
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Kanarya, Aleksandar Kolarov için bekleyişini sürdürüyor. Sırp futbolcu, geçtiğimiz gün Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile görüşme yapmıştı. Kolarov'un Fenerbahçe'ye gitmek için izin istediği belirtildi. Roma kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncu, en az iki yıllık sözleşme daha istiyor.

Kanarya, Aleksandar Kolarov için bekleyişini sürdürüyor. Sırp futbolcu, geçtiğimiz gün Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ile görüşme yapmıştı. Kolarov'un Fenerbahçe'ye gitmek için izin istediği belirtildi. Roma kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncu, en az iki yıllık sözleşme daha istiyor. İtalyan ekibi buna yanaşmıyor. Bu nedenle Kolarov'un 2+1 yıllığına anlaştığı Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. 33 yaşındaki yıldızın, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağı gelen haberler arasında...

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