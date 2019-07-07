07 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rodrigues mesaj yolladı

Rodrigues mesaj yolladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralamak için anlaştığı Garry Rodrigues'in de önümüzdeki hafta 'na gelerek, çalışmalara başlaması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun, instagram hesabından önceki gün yaptığı, "Zor olsa bile, daima kalbini takip et!" şeklindeki paylaşım dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralamak için anlaştığı Garry Rodrigues'in de önümüzdeki hafta 'na gelerek, çalışmalara başlaması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun, instagram hesabından önceki gün yaptığı, "Zor olsa bile, daima kalbini takip et!" şeklindeki paylaşım dikkat çekti.

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