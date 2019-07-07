07 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rodrigues mesaj yolladı
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralamak için anlaştığı Garry Rodrigues'in de önümüzdeki hafta Topuk Yaylası'na gelerek, çalışmalara başlaması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun, instagram hesabından önceki gün yaptığı, "Zor olsa bile, daima kalbini takip et!" şeklindeki paylaşım dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralamak için anlaştığı Garry Rodrigues'in de önümüzdeki hafta Topuk Yaylası'na gelerek, çalışmalara başlaması bekleniyor. Hollandalı oyuncunun, instagram hesabından önceki gün yaptığı, "Zor olsa bile, daima kalbini takip et!" şeklindeki paylaşım dikkat çekti.
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