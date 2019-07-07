''Hayalimi yaşıyorum''
Fenerbahçe'ye imza atan Ceren Kestirengöz, hayalini yaşadığını söyledi. Her zaman hayalini kurduğum yerdeyim. Umuyorum çok güzel işler yapacağımız bir sezon olur. Şimdiden heyecanlıyım, iple çekiyorum.”
Geçen sezon Beşiktaş forması giyen 25 yaşındaki pasör çaprazı, sarı-lacivertlilere katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ceren, "Her zaman hayalini kurduğum yerdeyim. Umuyorum çok güzel işler yapacağımız bir sezon olur. Şimdiden çok heyecanlıyım" yorumunu yaptı.
TAKIMI TANIYORUM
Yeni takımındaki oyuncuların çoğunu tanıdığını belirten başarılı voleybolcu, "Türk oyuncuların birçoğuyla milli takımlarda oynadık. Hepsini tanıyorum. ''Yabancılarla da karşılıklı oynadık. Hep birlikte uyum içerisinde güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu. Son olarak Fenerbahçe taraftarları ile ilgili konuşan Ceren, "Fenerbahçe taraftarı rakip olarak oynarken çok etkileyiciydi. Onların önünde sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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