Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı!
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezona yepyeni bir kadro ile merhaba diyecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertlilerde yeni transferde sıcak gelişme... Allahyar, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu ve Max Kruse ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler 5.transferini duyurmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları...
Fenerbahçe transferde durmuyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu bağlamda Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı da kadrosuna katmak üzere. Ankaragücü Başkanı da genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıklamıştı. Gelinen durumda Altay Bayındır ve Fenerbahçe yönetimi arasındaki ufaz pürüzler de giderildi.
PAZARTESİ GELECEK
Genç file bekçisinin Pazartesi günü Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ankaragücü kulübüne 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Altay ise yıllık 500 bin euro maaş alacak.
Altay Bayındır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf İstanbul'a doğru yola çıktığı şeklinde yorumlandı;
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