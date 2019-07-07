Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!

Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe, bu bölgeye çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de zirveye oynayacakl iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Savunmaya da takviye yapacak olan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi... Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray ile birlikte Lens'te forma giyen Jean-Kevin Duverne ile ilgilendiği öne sürüldü. Haberi, Fransız kulübünü yakından takip eden gazeteci Mohamed Toubache-Ter şahsi twitter hesabından paylaştı. Fransız basınında da yer bulan haberde, 21 yaşındaki oyuncuya ülkesinden de talipler olmasına rağmen yeni adresinin Türkiye olma ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı. Ligue 2'de mücadele eden Lens ile sözleşmesi gelecek sene bitecek olan Jean-Kevin Duverne, geçtiğimiz sezon 18 karşılaşmada oynayıp, 1 gol attı. Haiti asıllı futbolcunun piyasa değeri 2 milyon euro.