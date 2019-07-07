07 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Frey’e Rize talip oldu

Frey’e Rize talip oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.07.2019

'ın planları arasında yer almayan Michael Frey'e ve Genk talip oldu. Rize'nin Frey'i Muriç'in yerine monte etmeyi planladığı bildirildi. 'nda çalışmalarını sürdüren Frey, kulüpler anlaşınca masaya oturacak.

Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Michael Frey'e ve Genk talip oldu. Rize'nin Frey'i Muriç'in yerine monte etmeyi planladığı bildirildi. 'nda çalışmalarını sürdüren Frey, kulüpler anlaşınca masaya oturacak.

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