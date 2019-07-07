07 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Frey’e Rize talip oldu
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Michael Frey'e Çaykur Rizespor ve Genk talip oldu. Rize'nin Frey'i Muriç'in yerine monte etmeyi planladığı bildirildi. Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Frey, kulüpler anlaşınca masaya oturacak.
Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Michael Frey'e Çaykur Rizespor ve Genk talip oldu. Rize'nin Frey'i Muriç'in yerine monte etmeyi planladığı bildirildi. Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Frey, kulüpler anlaşınca masaya oturacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"