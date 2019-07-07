07 Temmuz 2019, Pazar
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'Fenerbahçe’ye verip hata yaptık!'
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer'i geçen sezon başında Fenerbahçe'ye satarak hata yaptıklarını dile getirdi. Özkan, "Hiçbirinize Türkiye'de oynamayı tavsiye etmiyorum. Berke gitti ne olduğu belli değil, Barış gitti ne olduğu belli değil. Buradan hemen Avrupa'ya gideceklerdi" diye konuştu.
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer'i geçen sezon başında Fenerbahçe'ye satarak hata yaptıklarını dile getirdi. Özkan, "Hiçbirinize Türkiye'de oynamayı tavsiye etmiyorum. Berke gitti ne olduğu belli değil, Barış gitti ne olduğu belli değil. Buradan hemen Avrupa'ya gideceklerdi" diye konuştu.
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