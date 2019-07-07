07 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

'Fenerbahçe’ye verip hata yaptık!'

'Fenerbahçe’ye verip hata yaptık!'
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Altınordu Başkanı , Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer'i geçen sezon başında Fenerbahçe'ye satarak hata yaptıklarını dile getirdi. Özkan, "Hiçbirinize Türkiye'de oynamayı tavsiye etmiyorum. Berke gitti ne olduğu belli değil, Barış gitti ne olduğu belli değil. Buradan hemen Avrupa'ya gideceklerdi" diye konuştu.

Altınordu Başkanı , Barış Alıcı ve kaleci Berke Özer'i geçen sezon başında Fenerbahçe'ye satarak hata yaptıklarını dile getirdi. Özkan, "Hiçbirinize Türkiye'de oynamayı tavsiye etmiyorum. Berke gitti ne olduğu belli değil, Barış gitti ne olduğu belli değil. Buradan hemen Avrupa'ya gideceklerdi" diye konuştu.

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