Fenerbahçe'de Comolli: Gençler de satılabilir

Sportif direktör Comolli, PSG'nin 4 genç oyuncusunu 40 milyon euro'ya satmasını Fransız basınına değerlendirdi: "City, Juventus, Real ve Barcelona bunu uzun süredir yapıyor. Çünkü onlara süre verme şansları yok. FFP çerçevesinde satıp, ciddi gelir elde ediyorlar. Tek risk daha sonra patlama yapabilir. Bunun için de geri satın alma opsiyonları koyuyorlar."

Sportif direktör Comolli, PSG'nin 4 genç oyuncusunu 40 milyon euro'ya satmasını Fransız basınına değerlendirdi: "City, Juventus, Real ve Barcelona bunu uzun süredir yapıyor. Çünkü onlara süre verme şansları yok. FFP çerçevesinde satıp, ciddi gelir elde ediyorlar. Tek risk daha sonra patlama yapabilir. Bunun için de geri satın alma opsiyonları koyuyorlar."