07 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Comolli: Gençler de satılabilir
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Sportif direktör Comolli, PSG'nin 4 genç oyuncusunu 40 milyon euro'ya satmasını Fransız basınına değerlendirdi: "City, Juventus, Real ve Barcelona bunu uzun süredir yapıyor. Çünkü onlara süre verme şansları yok. FFP çerçevesinde satıp, ciddi gelir elde ediyorlar. Tek risk daha sonra patlama yapabilir. Bunun için de geri satın alma opsiyonları koyuyorlar."
Sportif direktör Comolli, PSG'nin 4 genç oyuncusunu 40 milyon euro'ya satmasını Fransız basınına değerlendirdi: "City, Juventus, Real ve Barcelona bunu uzun süredir yapıyor. Çünkü onlara süre verme şansları yok. FFP çerçevesinde satıp, ciddi gelir elde ediyorlar. Tek risk daha sonra patlama yapabilir. Bunun için de geri satın alma opsiyonları koyuyorlar."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"