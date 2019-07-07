07 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe antrenmanlarına taraftar yasağı

Taraftar yasağı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Fenerbahçe, A takımın 'ndaki idmanlarına seyirci alınmayacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda, kararın futbolcuların konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek alındığı vurgulanırken, taraftarlardan anlayış istendi.

Fenerbahçe, A takımın 'ndaki idmanlarına seyirci alınmayacağını açıkladı. Resmi siteden yapılan duyuruda, kararın futbolcuların konsantrasyonu ve motivasyonu düşünülerek alındığı vurgulanırken, taraftarlardan anlayış istendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Rizespor'dan Muriqi açıklaması; Fenerbahçe ile anlaştık Rizespor'dan Muriqi açıklaması; "Fenerbahçe ile anlaştık"
Rizespor'dan Muriqi açıklaması; Fenerbahçe ile anlaştık Rizespor'dan Muriqi açıklaması; "Fenerbahçe ile anlaştık"
Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı! Fenerbahçe'de Balotelli çılgınlığı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör