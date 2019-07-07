07 Temmuz 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Para+villa+ilgi daha ne olsun!

Para+villa+ilgi daha ne olsun!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.07.2019

, "Kruse, Fenerbahçe'ye giderek kumar mı oynadı?" sorusuna cevap aradı. Gazetenin editörlerinden Axel Hesse, "Kumar değil. Yılda 6 milyon euro kazanacak. Bu Almanya'da aldığı en iyi teklifin iki katı. bir villada bedava konaklama da var. Fenerbahçe ona, büyük bir hayran kitlesini ve istediği parayı sundu" dedi.

, "Kruse, Fenerbahçe'ye giderek kumar mı oynadı?" sorusuna cevap aradı. Gazetenin editörlerinden Axel Hesse, "Kumar değil. Yılda 6 milyon euro kazanacak. Bu Almanya'da aldığı en iyi teklifin iki katı. bir villada bedava konaklama da var. Fenerbahçe ona, büyük bir hayran kitlesini ve istediği parayı sundu" dedi.

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