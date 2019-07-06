06 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa’yı istiyor

Köybaşı ve Topal Avrupa’yı istiyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Kulüple yolları ayrılan ve Mehmet Topal Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan 'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi.

Kulüple yolları ayrılan ve Mehmet Topal Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan 'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi. Tecrübeli isimlerin beklediği teklifleri alamadığı takdirde Türkiye'den takım bakacakları dile getirildi.

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