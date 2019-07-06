06 Temmuz 2019, Cumartesi
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İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa’yı istiyor
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Kulüple yolları ayrılan İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Batur Altıparmak'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi.
Kulüple yolları ayrılan İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Batur Altıparmak'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi. Tecrübeli isimlerin beklediği teklifleri alamadığı takdirde Türkiye'den takım bakacakları dile getirildi.
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