İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa’yı istiyor

Kulüple yolları ayrılan İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Batur Altıparmak'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi.

Kulüple yolları ayrılan İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal Avrupa'da takım arıyor. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Batur Altıparmak'ın Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü kaydedildi. Tecrübeli isimlerin beklediği teklifleri alamadığı takdirde Türkiye'den takım bakacakları dile getirildi.