06 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bekir’e Inter kancası

İnter’den genç Bekir’e kanca
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Altyapıda forma giyen Bekir Akın'ın İnter, S.Lizbon ve Bologna'nın transfer takibine girdiği ileri sürüldü. İtalyan basınından Sport Face'in haberine göre İnter'in 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için oldukça istekli olduğunun altı çizildi. Bologna ile yarışacağı kaydedildi.

Altyapıda forma giyen Bekir Akın'ın İnter, S.Lizbon ve Bologna'nın transfer takibine girdiği ileri sürüldü. İtalyan basınından Sport Face'in haberine göre İnter'in 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için oldukça istekli olduğunun altı çizildi. Bologna ile yarışacağı kaydedildi.

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