Fenerbahçe Tottenham'a çalım attı
Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin, bu transferde İngiliz devi Tottenham'a çalım attığı belirtildi. İngiliz basını, Max Kruse’u Tottenham’ın da istediğini ancak Fenerbahçe’nin işi bitirdiğini yazdı.
İngiliz basını, Tottenham'ın bonservisi elinde olan Kruse'u almayı çok istediğini yazdı. Daily Express'in haberine göre Tottenham, Harry Kane'e yedek olabilecek kaliteli bir golcü transfer etmek istedi. Bonservisi elinde olduğu için Max Kruse'a yönelen Tottenham, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle oyuncuyu renklerine bağlayamadı. Ayrıca Kruse'nin yaşına rağmen etkili bir isim olduğu yorumu yapıldı.
KRUSE TAKIMA ALIŞMAYA BAŞLADI
Geldiği ilk günden itibaren güler yüzlü yapısıyla hem yönetimin hem de taraftarların sempatisini kazanan Max Kruse, takıma adapte olmaya da başladı. Kampa katılan Alman forvet, idmanlardaki hırslı çalışmasıyla dikkat çekerken, yeni arkadaşlarına da uyum sağlamaya başladı. Kruse, Tolga Ciğerci ile iyi anlaşıyor.
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