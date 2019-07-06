06 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Başkan'dan transfer açıklaması: Altay'ı Fenerbahçe'ye verdik

Fenerbahçe'nin 6.transferi kaleye!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Fenerbahçe 6’ncı transferini kaleye yaptı. Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı renklerine bağladı. Ankaragücü Başkanı Yiğiner, Altay Bayındır için 1.5 milyon euro' ya el sıkıştıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, 21 yaşındaki file bekçisi için Fenerbahçe ile prensip olarak anlaştıklarını açıklayarak, "1.5 milyon euro'ya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an sanırım futbolcu ve menajeriyle görüşüyorlar. Bugün- yarın imzayı atarlar" dedi. Ankaragücü alt yapısında futbola başlayan Altay Bayındır, 2015 yılında profesyonel olarak A Takım'a katıldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 17, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev yapan 1.98 boyundaki yetenekli oyuncu, kalesinde 29 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlar ile beğeni toplamıştı.

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