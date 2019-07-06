06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Ndiaye sesleri
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye kiralık transferinde aracılık eden menajer William D'Avila'nın, Damien Comolli'ye N'Diaye'yi de teklif ettiği bildirildi. D'Avila'nın pazarlık sırasında, "İsterseniz onu da getirebilirim" dediği belirtildi.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Senegalli oyuncu, Stoke City'ye geri döndü. 28 yaşındaki N'Diaye için son kararı Yanal verecek.
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