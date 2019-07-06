06 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ndiaye sesleri

Fenerbahçe'de Ndiaye sesleri
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye kiralık transferinde aracılık eden menajer William D'Avila'nın, Damien Comolli'ye 'yi de teklif ettiği bildirildi. D'Avila'nın pazarlık sırasında, "İsterseniz onu da getirebilirim" dediği belirtildi.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Senegalli oyuncu, Stoke City'ye geri döndü. 28 yaşındaki için son kararı Yanal verecek.

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