Fenerbahçe Garry sayımda

Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaştığı Garry rodrigues'in istanbul'a gitmek için prosedürlerin halledilmesini beklediği bildirildi. Suudi basını transferin detaylarını yazdı. Sarı-lacivertli takımın, hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu için anlaşmada 7.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonunun da yer alacağı iddia edildi.