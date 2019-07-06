06 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Garry sayımda

Fenerbahçe Garry sayımda
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaştığı Garry rodrigues'in istanbul'a gitmek için prosedürlerin halledilmesini beklediği bildirildi. Suudi basını transferin detaylarını yazdı. Sarı-lacivertli takımın, hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu için anlaşmada 7.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonunun da yer alacağı iddia edildi.

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