06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Garry sayımda
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaştığı Garry rodrigues'in istanbul'a gitmek için prosedürlerin halledilmesini beklediği bildirildi. Suudi basını transferin detaylarını yazdı. Sarı-lacivertli takımın, hollandalı kanat oyuncusuna yıllık 2.5 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
28 yaşındaki futbolcu için anlaşmada 7.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonunun da yer alacağı iddia edildi.
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