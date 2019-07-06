Fejsa Gustavo'yu bekliyor

Emre ?Belözoğlu'nu geri alan Fenerbahçe, orta sahaya yapılacak ikinci transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Ön liberoda ‘daha iyisi olsun’ diyen Fenerbahçe, Luiz Gustavo’ya hafta başına kadar süre tanıdı. Sambacı istediği ücreti indirmezse Fejsa gelecek.

Ljubomir Fejsa için Benfica ile 3 milyon euro'ya el sıkışan yönetim, bu transferi hala bekletiyor. Hedef 'daha kaliteli ve kariyerli' olan Luiz Gustavo'yu almak... Ancak, Brezilyalı oyuncu yüksek uçuyor. Luiz'in menajerinin Damien Comolli ile yaptığı görüşmede yıllık 5 milyon euro istediği belirtiliyor. Comolli'nin sambacıya Fenerbahçe'nin teklifini sunduğu ve hafta başına kadar süre verdiği gelen haberler arasında. Gustavo indirim yaparsa, Marsilya ile masaya oturulacak. Aksi halde ise tatilde olan Fejsa, İstanbul'a çağrılarak imzalar atılacak.



Fransa'nın La Provence gazetesi, Luiz Gustavo için Fiorentina'nın da Marsilya'ya fiyat sorduğunu yazdı.