'Eljif Elmas Cengiz Ünder'den daha hazır'

Avrupa takımlarının transfer gözdesi olan Fenerbahçeli Eljif Elmas yere göğe sığdırılamıyor. İtalyan basını Napoli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı 10 milyon euroluk teklifin geri çevrildiğini yazdı. Ayrıca Eljif Elmas ile milli futbolcumuz Cengiz Ünder kıyaslandı. İşte detaylar...

Eljif Elmas için ilk resmi teklif Napoli'den geldi. İtalyan basını, Carlo Ancelotti'nin ısrarla istediği genç oyuncu için Gök Mavili takımın Fenerbahçe'ye 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini ancak teklifin reddedildiğini yazdı. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon oyuncu için peşin 15 milyon euro'nun yanı sıra 3 milyon euro'luk da bonus talep ettiği ifade edildi. Geçen sezon Serie A'yı ikinci sırada bitiren Napoli'nin transferde ısrarlı olduğu da vurgulanarak, önümüzdeki hafta yeni bir teklif yapacağı dile getirildi.



CENGİZ'DEN DAHA OLGUN

Corriere dello Sport gazetesi de Eljif'in geleceğinin çok parlak olduğunu, Arsenal ve Sevilla'nın da radarında yer aldığını belirtti. İtalyan spor yorumcusu Renato Boschetti ise, "Eljif komple bir oyuncu. Napoli'deki Fabrian Ruiz'in tarzına yakın. Ayrıca Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'ndan daha olgun ve hazır durumda. Napoli'ye transferi gerçekten harika bir iş olur. Ancelotti ile son sıçramasını da gerçekleştirebilir" yorumunda bulundu.