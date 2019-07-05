Mahmut için resmi hamle

Başakşehirli Mahmut Tekdemir konusunda ısrar sürüyor... Ersun Yanal'ın çok istediği orta saha oyuncusu için sportif direktör Damien Comolli'nin İstanbul ekibinin yetkilileri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip, resmi teklif yapacağı bildirildi.

Başakşehirli Mahmut Tekdemir konusunda ısrar sürüyor... Ersun Yanal'ın çok istediği orta saha oyuncusu için sportif direktör Damien Comolli'nin İstanbul ekibinin yetkilileri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelip, resmi teklif yapacağı bildirildi. Başakşehir'in 31 yaşındaki Mahmut için 5 milyon euro istediği ifade edildi.



KUDRYASHOV ATAĞI

Stoperde Başakşehir'den ayrılan Fedor Kudryashov da listeye alındı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Rus savunma oyuncusunun hem ligi bilmesi, hem de sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle düşünüldüğü bildirildi. Kudryashov için son kararı teknik heyet verecek.