05 Temmuz 2019, Cuma
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup öncesi kulübün sosyal medya hesabından gurbetçi taraftarlara seslendi. Koç, "Gurbetçilerimizin Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum." dedi.
Başkan Koç, Audi Cup öncesi kulübün sosyal medya hesabından gurbetçi taraftarlara seslendi. Koç, "Gurbetçilerimizin Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum. Birkaç hafta sonra Almanya'da görüşmek üzere" dedi. 30 Temmuz'da F.Bahçe-Bayern, R. Madrid- Tottenham karşılaşacak.
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