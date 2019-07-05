05 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

‘Audi Cup’ta buluşalım’

‘Audi Cup’ta buluşalım’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Fenerbahçe Başkanı , Audi Cup öncesi kulübün hesabından gurbetçi taraftarlara seslendi. Koç, "Gurbetçilerimizin Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum." dedi.

Başkan Koç, Audi Cup öncesi kulübün hesabından gurbetçi taraftarlara seslendi. Koç, "Gurbetçilerimizin Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacağını, çubuklunun yanında olacaklarını biliyorum. Birkaç hafta sonra Almanya'da görüşmek üzere" dedi. 30 Temmuz'da F.Bahçe-Bayern, R. Madrid- Tottenham karşılaşacak.

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