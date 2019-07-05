05 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kuvvet yüklüyor

Fenerbahçe kuvvet yüklüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.07.2019

hazırlıklarında 2. gün geride kaldı... ’nda dün yağ ölçümü yapıldı. Oyuncular kondisyona yönelik çalışmalar yaptı. herkesle tek tek ilgilendi.

hazırlıklarında 2. gün geride kaldı... Sarı-lacivertli oyuncular, 'nda dün sabah salonda iki grup halinde dayanıklılık ve kuvvet antrenmanı yaptı. Basına kapalı çalışmadan önce yağ ölçümleri gerçekleştirildi. Teknik direktör özel aletlerin kullanıldığı çalışma sırasında oyuncularla yakından ilgilenip, performanslarını takip etti. Yeni transfer Max Kruse de çalışmada yer alırken, takımla kaynaşmaya çalıştığı gözlendi. Akşam bir idman daha yapan Kanarya, günü çift antrenman ile noktaladı. Fenerbahçe U19 Takımı da A Takım ile koordineli olarak çalışmasını gerçekleştirdi. Hazırlıklara bugün devam edilecek.

YANAL'DAN BAYRAKLI MESAJ
Teknik direktör Yanal'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım beğeni topladı. Topuk Yaylası Tesisleri'nden F.Bahçe bayrağının zirvedeki halini paylaşan tecrübeli teknik adam, sezon sonu için Süper Lig'de şampiyonluk mesajı verdi. Yanal'ın paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda olumlu geri dönüş aldı.

EN HAZIR MOSES
Oyunculara yapılan testlerin ilk sonuçları geldi. Victor Moses, takımın en iyi durumda olan oyuncusu olurken, tatilde yaptığı çalışmalarla kampa hazır gelen Ozan Tufan'ın da ilk 3'te yer aldığı öğrenildi. Sonuçlara göre her oyuncuya ayrı ayrı antrenman programı verecek. Kötü durumda gelen daha fazla çalışacak.

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