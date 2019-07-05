05 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Hasan Ali Kaldırım West Ham için biçilmiş kaftan

Hasan Ali Kaldırım West Ham için biçilmiş kaftan
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.07.2019

, West Ham'ın transferini hala masada tuttuğunu duyurdu. Pellegri'nin sol bekte Cresswell ve Masuaku ile rekabet edecek bir oyuncu aradığı belirtilirken, Hasan Ali'nin biçilmiş kaftan olduğu ifade edildi.

, West Ham'ın transferini hala masada tuttuğunu duyurdu. Pellegri'nin sol bekte Cresswell ve Masuaku ile rekabet edecek bir oyuncu aradığı belirtilirken, Hasan Ali'nin biçilmiş kaftan olduğu ifade edildi. Soccersouls.com, Türk oyuncunun, Fenerbahçe'de yaptığı asistleri ve A Milli Takım'ın son Fransa maçında Mbappe karşısındaki futboluyla ne kadar mükemmel bir defans oyuncusu olduğunu kanıtladığını dile getirdi. Transferin 5 milyon euro'ya bitebileceği iddia edildi.

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