05 Temmuz 2019, Cuma
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Hasan Ali Kaldırım West Ham için biçilmiş kaftan
Giriş Tarihi: 05.07.2019
BBC, West Ham'ın Hasan Ali Kaldırım transferini hala masada tuttuğunu duyurdu. Pellegri'nin sol bekte Cresswell ve Masuaku ile rekabet edecek bir oyuncu aradığı belirtilirken, Hasan Ali'nin biçilmiş kaftan olduğu ifade edildi.
BBC, West Ham'ın Hasan Ali Kaldırım transferini hala masada tuttuğunu duyurdu. Pellegri'nin sol bekte Cresswell ve Masuaku ile rekabet edecek bir oyuncu aradığı belirtilirken, Hasan Ali'nin biçilmiş kaftan olduğu ifade edildi. Soccersouls.com, Türk oyuncunun, Fenerbahçe'de yaptığı asistleri ve A Milli Takım'ın son Fransa maçında Mbappe karşısındaki futboluyla ne kadar mükemmel bir defans oyuncusu olduğunu kanıtladığını dile getirdi. Transferin 5 milyon euro'ya bitebileceği iddia edildi.
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