05 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Schürrle’nin peşinde!

F.Bahçe Schürrle’nin peşinde!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Avrupa basınında ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, 'ın gündeminde olan için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu.

Avrupa basınında ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, 'ın gündeminde olan için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu. Dortmund'da forma giyen 28 yaşındaki sol kanada teklif yapılacağı kaydedildi. Lazio'nun da Alman futbolcunun peşinde olduğu vurgulandı.

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