05 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe Schürrle’nin peşinde!
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Avrupa basınında Fenerbahçe ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu.
Avrupa basınında Fenerbahçe ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu. Dortmund'da forma giyen 28 yaşındaki sol kanada teklif yapılacağı kaydedildi. Lazio'nun da Alman futbolcunun peşinde olduğu vurgulandı.
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