Fenerbahçe Schürrle’nin peşinde!

Avrupa basınında Fenerbahçe ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu.

Avrupa basınında Fenerbahçe ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. de.sports sitesi, Beşiktaş'ın gündeminde olan Schürrle için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği iddiasında bulundu. Dortmund'da forma giyen 28 yaşındaki sol kanada teklif yapılacağı kaydedildi. Lazio'nun da Alman futbolcunun peşinde olduğu vurgulandı.