05 Temmuz 2019, Cuma

BASKETBOL

De Colo çok yakın

De Colo çok yakın
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Potada Nando de Colo transferinde mutlu son yakın... NBA'de Toronto'dan istediği kontratı alamayan Fransız yıldızın, Fenerbahçe Beko ile masaya oturduğu ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü bildirildi.

Potada Nando de Colo transferinde mutlu son yakın... NBA'de Toronto'dan istediği kontratı alamayan Fransız yıldızın, Fenerbahçe Beko ile masaya oturduğu ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü bildirildi. 32 yaşındaki guard, Avrupa'nın en yetenekli isimleri arasında...

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