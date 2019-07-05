05 Temmuz 2019, Cuma
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De Colo çok yakın
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Potada Nando de Colo transferinde mutlu son yakın... NBA'de Toronto'dan istediği kontratı alamayan Fransız yıldızın, Fenerbahçe Beko ile masaya oturduğu ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü bildirildi.
Potada Nando de Colo transferinde mutlu son yakın... NBA'de Toronto'dan istediği kontratı alamayan Fransız yıldızın, Fenerbahçe Beko ile masaya oturduğu ve sözleşme detaylarının görüşüldüğü bildirildi. 32 yaşındaki guard, Avrupa'nın en yetenekli isimleri arasında...
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