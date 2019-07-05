05 Temmuz 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ankaragücü Başkanı Yiğiner, Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!

Başkan açıkladı! Fenerbahçe'ye gidiyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 05.07.2019

Kulübü Başkanı , genç kalecileri ’ın transferi konusunda ’yle anlaştıklarını söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde, transferle ilgili olarak konuşan Başkan Yiğiner, "1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar" ifadelerini kullandı.

olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 doğumlu Altay Bayındır, futbola Bursa'nın amatör kulübü Yolspor'da stoper olarak abisi ile birlikte başladı.

seçmelerine kaleci olarak katılan Altay gösterdiği performans ile yeşil beyazlı takımın altyapısına seçildi. 5-6 sene oynadıktan sonra Yolspor'a geri döndü. Arabayatağıspor kulübünün A takımında da 1 sene oynadı.

2015 yılında Ankaragücü altyapısında yetişti. Alt yapısında oynayıp A takımına yükseldiği Ankaragücü'nde kaptanlık pazubandını taktı.

1.98 boyundaki 'ın Ankaragücü takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır, U21 forması giyiyor.

Fenerbahçeye Comolliden süper dinamo! Portekizin gözbebeği geliyor... Son dakika transfer haberleri FENERBAHÇE'YE COMOLLİ'DEN SÜPER DİNAMO! PORTEKİZ'İN GÖZBEBEĞİ GELİYOR... SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ
Fenerbahçede Ersun Yanal 11ini belirledi! İşte şampiyonluğa oynayacak kadro FENERBAHÇE'DE ERSUN YANAL 11'İNİ BELİRLEDİ! İŞTE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK KADRO

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Comolli Portekiz'in dinamosunu getiriyor! Comolli Portekiz'in dinamosunu getiriyor!
Transferi askıya alınan Vedat Muriç İstanbul'da Transferi askıya alınan Vedat Muriç İstanbul'da
Ersun Yanal gelecek sezon 11'ini belirledi! Ersun Yanal gelecek sezon 11'ini belirledi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör