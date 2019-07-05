Ankaragücü Başkanı Yiğiner, Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı!

Beştepe Tesisleri'nde, transferle ilgili olarak konuşan Başkan Yiğiner, "1,5 milyon avroya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an futbolcuyla anlaşmaya çalışıyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü olarak çok sayıda kaleci yetiştirdiklerine dikkati çeken Yiğiner, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.



ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 Bursa doğumlu Altay Bayındır, futbola Bursa'nın amatör kulübü Yolspor'da stoper olarak abisi ile birlikte başladı.

Bursaspor seçmelerine kaleci olarak katılan Altay gösterdiği performans ile yeşil beyazlı takımın altyapısına seçildi. 5-6 sene oynadıktan sonra Yolspor'a geri döndü. Arabayatağıspor kulübünün A takımında da 1 sene oynadı.

2015 yılında Ankaragücü altyapısında yetişti. Alt yapısında oynayıp A takımına yükseldiği Ankaragücü'nde kaptanlık pazubandını taktı.

1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Ankaragücü takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor.