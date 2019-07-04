04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin listesindeki Konoplyanka'nın acelesi yok
Giriş Tarihi: 04.07.2019
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Konoplyanka'nın ülkesinden oyuncu ile ilgili açıklama geldi. Ukraynalı gazeteci Igor, vatandaşı Yevhen Konoplyanka'nın yeni takımı için acele etmediğini söyledi.
Yevhen Konoplyanka için Ukraynalı gazeteci Igor'dan açıklama geldi. İşte o sözler: "Schalke artık Konoplyanka'nın başka kulüplerle görüşmesine izin verdi. Teklifler var, görüşmeler var. Türkiye'den de Konoplyanka'yı isteyen bir kulüp var fakat henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamadı. Yakın çevresine acele etmek istemediğini ve kariyeriyle ilgili en iyi kararı vermek istediğini söyledi." 29 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 21 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
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