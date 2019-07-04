Fenerbahçeli oyuncular laktat testine tabi tutuldu
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular dün laktat testine tabi tutuldu. Performans antrenörü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, "Futbolcuların dayanıklılık seviyesini ölçüp, form durumları ve nabız değerlerini tespit ettik. Testlerden alınan nabız sonuçlarına göre oyuncuların antrenman programları belirlenecek" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular dün laktat testine tabi tutuldu. Performans antrenörü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, "Futbolcuların dayanıklılık seviyesini ölçüp, form durumları ve nabız değerlerini tespit ettik. Testlerden alınan nabız sonuçlarına göre oyuncuların antrenman programları belirlenecek" dedi.
'TOPUK'LADILAR
Sarı-lacivertliler, öğleden sonra ise otobüsle ilk kamp dönemi için Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gitti. On gün burada çalışmalarını sürdürecek olan takım, 13 Temmuz'da Boluspor ile hazırlık maçı oynayıp, aynı akşam İstanbul'a dönecek.
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