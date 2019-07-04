04 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli oyuncular laktat testine tabi tutuldu

Fenerbahçeli oyuncular laktat testine tabi tutuldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular dün laktat testine tabi tutuldu. Performans antrenörü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, "Futbolcuların dayanıklılık seviyesini ölçüp, form durumları ve nabız değerlerini tespit ettik. Testlerden alınan nabız sonuçlarına göre oyuncuların antrenman programları belirlenecek" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de oyuncular dün laktat testine tabi tutuldu. Performans antrenörü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, "Futbolcuların dayanıklılık seviyesini ölçüp, form durumları ve nabız değerlerini tespit ettik. Testlerden alınan nabız sonuçlarına göre oyuncuların antrenman programları belirlenecek" dedi.

'TOPUK'LADILAR
Sarı-lacivertliler, öğleden sonra ise otobüsle ilk kamp dönemi için Düzce'deki Tesisleri'ne gitti. On gün burada çalışmalarını sürdürecek olan takım, 13 Temmuz'da ile hazırlık maçı oynayıp, aynı akşam İstanbul'a dönecek.

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